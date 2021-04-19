В Кремле подтвердили, что Путин и Байден обсудили попытку переворота в Белоруссии

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время разговора по телефону затронули попытку госпереворота на территории Белоруссии.

Ранее про разговор лидеров США и России объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Речь шла о подготовке спецслужб Соединенных Штатов к покушению.

«Да, могу», — ответил Песков на вопрос. действительно ли Владимир Путин и Джо Байден коснулись ситуации в Белоруссии и может ли он это подтвердить.

Известно, что в ФСБ раскрыли детали планировавшегося переворота в Белоруссии. Имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зянкович, а также белорусский гражданин Александр Федута планировали захват радио- и телецентров.

Кроме этого, Госдеп отреагировал на заявления о связи США с попыткой переворота в Белоруссии. Американская сторона опровергла связь с подобными заговорами и операциями.

В воскресенье, 18 апреля, задержанные по делу о государственном перевороте в Белоруссии начали давать признательные показания.