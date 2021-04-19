Эксперты оценили будущее отношений России и США

Новые американские санкции в отношении России усложнят двусторонние отношения страны, однако не спровоцируют их радикальное ухудшение, считаю эксперты, опрошенные изданием РБК.

Так, научный сотрудник американского Института исследований внешней политики (FPRI) Максимилиан Хесс считает, что новые санкции свидетельствуют о возвращении США к политике, которая существовала во время президентства Барака Обамы. В таких условиях, по мнению эксперта, маловероятно, что встреча российского лидера Владимира Путина и главы США Джо Байдена состоится в ближайшие недели.

При этом старший научный сотрудник МГИМО Максим Сучков полагает, что встреча может состояться, если команды обеих стран имеют конкретную повестку и хотят обсудить вопросы, требующие безотлагательных совместных усилий.

В соответствии с прогнозом директора Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона, эксперта клуба «Валдай» Ричарда Вайца, отношения России и США останутся в течение всего периода президентства Байдена, так как американский лидер «вообще не ставит перед собой цели улучшить отношения с Москвой».

При этом эксперты считают, что стороны продолжат диалог по таким вопросам, как контроль над вооружениями или изменение климата. По мнению старшего научного сотрудника Центра внешней политики США в Центре национальных интересов Пола Сондерса, серьезное ухудшение отношений может наступить, если ответ России на санкции США выйдет за рамки дипломатических рестрикций и Вашингтон ответит на это более жесткими дополнительными действиями.