Пушков рассказал, для чего Байдену сенат с Путиным

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на предложение президента Соединенных Штатов Джо Байдена провести двусторонний саммит с участием российской стороны. Об этом сообщается в Telegram-канале сенатора.

«Серьезная тема: что именно Байден собирается предложить Путину на саммите, если он все же состоится? Ведь есть же и причина, по которой он настаивает на таком саммите, и некий замысел его проведения», — написал политик.

По словам Пушкова, Байден «извиняется» перед президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, Байден заявлял, что говорил со своим российским коллегой «уважительно и искренне».

«Здесь могут быть три причины. Первая — Украина. И особенно ужесточение тона в ее адрес со стороны Москвы. Байден, вероятно, опасается деградации ситуации вокруг Донбасса до нового военного конфликта, в котором США не смогут воевать на стороне Украины», — обращает внимание Пушков.

В качестве второй причины сенатор СФ назвал необходимостью вовлечь Россию в ограниченный диалог по важным для США проблемам.

«Как мы услышали, он видит встречу с Путиным своеобразным «мостом», который позволит вернуть Россию в «мировое сообщество», под которым Байден понимает Запад и прежде всего «большую семерку», — предполагает Пушков.

Ранее в Кремле оценили призыв Байдена снизить напряженность в отношениях между РФ и США.