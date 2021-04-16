Посол Великобритании прибыла в МИД России

Посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в Министерство иностранных дел России на фоне вызова посла РФ Андрея Келина в Форин-офис. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Келин был обвинен во «враждебной линии поведения Москвы». СМИ передавали, что «вызов связан среди прочего с введением США новых санкций против России». Второй причиной называется обострение ситуации на востоке Украины.

Официальный представитель российского министерства Мария Захарова назвала произошедшее цепной реакцией стран НАТО в поддержку санкций Соединенных Штатов.

США 15 апреля ввели новые санкции против России. Под действие ограничений попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.

Ранее ЦБ прокомментировал введение санкций США против госдолга РФ. В Банке России отметили, что доля иностранных инвесторов в общем объеме государственного долга в течение последнего года значительно сократилась.