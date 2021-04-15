Вашингтон координирует новые меры против России с союзниками в Европе

Администрация президента США Джо Байдена координирует новые меры против России с союзниками в Европе. Об этом сообщи телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Администрация (США), как предполагается, примет меры против России в четверг (15 апреля — ред.) и координирует свои действия с европейскими союзниками», — сказал собеседник американского телеканала.

По данным CNN, новые американские санкции против РФ могут ударить по российской экономике. По словам чиновников, которые беседовали с телеканалом, пока неизвестно, будет ли этих санкций достаточно, чтобы «изменить поведение» России.

Ранее стало известно, что США планируют выслать российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка, у них будет 30 дней, чтобы покинуть американскую территорию.

До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США собираются ввести санкции в отношении России в ответ на приписываемые Москве попытки вмешательства в выборы и кибератаки с помощью SolarWinds. По словам собеседников агентства, американские власти США также планируют выслать из страны десять российских официальных лиц и дипломатов.

В дальнейшем член Совета Федерации, первый заместитель главы Комитета по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в случае высылки российских дипломатов из Соединенных Штатов, Россия оставляет за собой право на зеркальные действия.