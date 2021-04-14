Госдеп: США для налаживания отношений с РФ нужны работающие каналы связи

Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что властям США для налаживания стабильных отношений с РФ нужные действенные каналы связей, которые позволят разъяснять собственную позицию по актуальным вопросам и критиковать некоторые инициативы Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы предпочли бы иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. А для этого нужны работающие каналы связи. Это позволит нам ясно выражать наши взгляды, разъяснять нашу позицию, выражать несогласие с действиями России. Это позволит избежать неправильной оценки ситуации», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что состоявшийся накануне разговор президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина конструктивным. Она добавила, что США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с РФ.

Накануне Байден в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу.

В результате данного разговора лидеры государств обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство по мере сил делает свою работу по организации встречи президентов России и США.