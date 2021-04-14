Лавров и председатель ОБСЕ обсудили ситуацию на юго-востоке Украины

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил по телефону с председателем ОБСЕ Анн Линде ситуацию на юго-востоке Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«С российской стороны выражена обеспокоенность эскалацией конфликта, вызванной переброской Киевом личного состава и вооружений к линии соприкосновения, а также ставшими регулярными обстрелами ВСУ пригородов Донецка и Луганска», — говорится в сообщении.

Лавров в ходе разговора выразил надежду, что действующее председательство ОБСЕ предпримет усилия, чтобы добиться от Украины выполнения своих обязательств по урегулированию конфликта в Донбассе.

МИД РФ отмечает, что на Украине необходимо отслеживать ситуацию по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе, и прежде всего фактов гибели мирных граждан.