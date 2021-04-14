В Кремле заявили, что решения об участии Путина в саммите по климату еще нет

Решения по участию президента России Владимира Путина в саммите по климату в настоящий момент нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Встречу планируют Соединенные Штаты, Москва сейчас только получает сведения по организационным вопросам.

«Только-только мы начинаем получать информацию об организационных и других аспектах, связанных с организацией и проведением этого виртуального саммита», — уточнил Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, ранее отсутствовала какая-либо конкретика, связанная с будущим мероприятием. В частности, не было данных о порядке участия, выступления и принятии итогового документа.

«На все эти вопросы только-только мы начинаем получать ответы, мы по-прежнему их изучаем», — отметил Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что в Кремле изучают приглашение Путина на саммит по климату. Всего приглашены лидеры 40 государств, саммит пройдет в дистанционном формате 22 — 23 апреля.