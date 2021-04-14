Пашинян оговорился, назвав Путина президентом Франции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оговорился и назвал российского президента Владимира Путина лидером Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Это произошло при выступлении премьера в парламенте об истории эскалации конфликта в Карабахе. Пашинян озвучил детали трех договоренностей, которых удалось добиться осенью 2020 года по прекращению огня Карабахе.

«В соответствии с заявлением, сделанным 1 октября президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным», — заявил Пашинян.

В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Они стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.

В дальнейшем стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие. Успешным было трехстороннее соглашение, которое удалось достичь в ночь на 10 ноября.

Ранее Пашинян назвал переговоры с Путиным очень эффективными. Премьер-министр рассказал, что обсуждались вопросы двусторонней повестки.