Назначен новый глава Рослесхоза

Новым руководителем федерального агентства лесного хозяйства был назначен Иван Советников. Об этом сообщается на официальном портале правительства России.

Соответствующий документ был подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Иван Советников ранее был заместителем главы Рослесхоза. В этой должности он работал с 2020 года, курируя в том числе выполнение ведомственной программы цифровой трансформации, а также осуществление и обеспечение эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней», — уточняется в сообщении.

Сергей Аноприенко, который занимал пост главы ведомства, перешел в министерство природных ресурсов и экологии. Там он займет должность заместителя министра.

С 2017 года по май 2020 года Советников был председателем комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Ранее Мишустин сменил главу Ростехнадзора. Пост занял Александр Трембицкий.