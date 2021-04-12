Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Энгельсе

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику космонавту Юрию Гагарину в Энгельсе, Саратовская область. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства посетил Парк покорителей космоса, расположенный на месте приземления Гагарина в 1961 году. В ходе посещения он возложил цветы к памятнику.

В поездке Путина сопровождают председатель Государственной думы Вячеслав Володин, депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, а также губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Ранее сообщалось, что российский лидер прибыл в Саратовскую область. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в рамках визита Путин посетит музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина, а также проведет совещание по развитию космической деятельности.