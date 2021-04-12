Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Энгельсе

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Президент России Владимир Путин во время посещения музейного комплекса «Парк покорителей... Президент России Владимир Путин во время посещения музейного комплекса «Парк покорителей...
Президент России Владимир Путин во время посещения музейного комплекса «Парк покорителей...
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику космонавту Юрию Гагарину в Энгельсе, Саратовская область. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства посетил Парк покорителей космоса, расположенный на месте приземления Гагарина в 1961 году. В ходе посещения он возложил цветы к памятнику.

В поездке Путина сопровождают председатель Государственной думы Вячеслав Володин, депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, а также губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Ранее сообщалось, что российский лидер прибыл в Саратовскую область. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в рамках визита Путин посетит музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина, а также проведет совещание по развитию космической деятельности.