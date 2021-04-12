Президент России Владимир Путин прибыл в Саратовскую область, где посетит город Энгельс, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в рамках поездки в Энгельс глава государства посетит музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина возложит цветы к памятнику космонавту.

Кроме того, Путин проведет в Энгельсе совещание по развитию космической деятельности, оно пройдет в формате видеоконференции. Президент также встретится с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.

12 апреля в День космонавтики под Саратовом состоится официальное открытие Парка покорителей космоса.