Премьер Баварии заявил о готовности стать кандидатом в канцлеры Германии

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что готов стать кандидатом на пост канцлера Германии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что готов представлять консервативную партию в рамках парламентских выборов, которые состоятся в сентябре 2021 года. При этом, на данный момент конечное решение в блоке ХДС/ХСС не было принято.

На пост канцлера Германии также претендует председатель партии Христианско-демократический союз Армин Лашет. В воскресенье, 11 апреля, он и Зедер присутствовали на закрытой встрече руководства фракции ХДС/ХСС.

«Важно, чтобы мы относились друг к другу с уважением, независимо от решения, мы будем оба хорошо взаимодействовать, потому что речь идет не о наших амбициях, а о благосостоянии Союза (блока ХДС/ХСС) и Германии», — подчеркнул Зедер.

Ранее эксперты назвали возможных кандидатов на пост канцлера Германии.