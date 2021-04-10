Bloomberg: госсекретарь США обсудит Россию с НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен вернется в Брюссель для дополнительных встреч с официальными лицами Североатлантического альянса, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В американском Госдепе отказались комментировать данную информацию.

По данным агентства, причиной визита является беспокойство США из-за якобы «активности» России на границе с Украиной. Точная дата поездки Блинкена не приводится, однако указано, что переговоры будут проходить на протяжении почти всей следующей недели.

Кроме того, в это время в Брюсселе будет находиться глава американского министерства обороны Ллойд Остин, у которого запланирована встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

9 апреля Блинкен обсудил ситуацию на границе Украины и России с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что передвижение российских войск внутри страны не представляет угрозы для других государств.