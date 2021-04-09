C Гетманова досрочно сняли полномочия главы Майкопа

Совет народных депутатов Майкопа принял решение о досрочном прекращении полномочий главы города Андрея Гетманова. Сейчас мэр находится под следствием, передает ТАСС со ссылкой на председателя совета Азмета Джаримока.

По его словам, в пятницу, 9 апреля, прошла внеочередная сессия собрания народных избранников, где приняли решение об отставке Гетманова.

«С 10 апреля исполняющим обязанности главы назначен Сергей Стельмах», - заявил Джаримок.

СК РФ по Адыгее завел в отношении Гетманова уголовное дело по статье о вымогательстве.

25 марта чиновнику предъявили обвинение. Гетманов арестован до 23 мая включительно.

2 апреля в отношении главы муниципального образования также возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Предполагается, что не позднее 10 дней со дня досрочного прекращения полномочий главы Майкопа примут решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность нового мэра.

По версии следователей, Гетманов в мае 2018 года потребовал от бизнесмена, который занимался выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции, совершить обмен земельными участками. Они были на территории Майкопского района республики.

Разница в стоимости составила свыше 5 млн рублей. При этом предприниматель первоначально отказался от сделки. Опасаясь угроз Гетманова, выполнил невыгодное для себя требование.

Кроме того, новое уголовное дело возбуждено против мэра Майкопа.