Губернатор Ульяновской области Морозов подал в отставку

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что подал в отставку, сообщает ТАСС.

Об этом Морозов заявил в обращении к жителям региона, которое транслировалось в эфире телеканала «Россия-24».

«Я обратился к главе нашего государства с просьбой об отставке», — завил он.

Глава региона отметил, что решил баллотироваться в депутаты Государственной думы.

Морозов занимает пост губернатора Ульяновской области с 6 января 2005 года.

Как сообщает «Интерфакс», плановые выборы губернатора Ульяновской области состоятся в единый день голосования, 19 сентября, заявил член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

Накануне президент Владимир Путин снял с должности главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола по его собственному желанию. Врио главы региона назначен Владислав Товарищтайович Ховалыг, бывший мэр административного центра региона, Кызыла.