Песков: Путин остается сторонником выстраивания добрых отношений с США

Несмотря на резкие высказывания и враждебные проявления из Вашингтона, президент России Владимир Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США, как минимум в тех областях, которые выгодны Москве. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в четверг, 8 апреля.

По его словам, в развитии российско-американских отношений Россия готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы ее партнеры. Поэтому, отметил Песков, в этом плане последовательная позиция Москвы налицо.

«Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков прокомментировал сообщение о возможной высылке российских дипломатов из США.

Очередной виток напряженности в отношениях между Россией и США начался после того, как президент США Джо Байден в одном из интервью заявил, что его российский коллега Владимир Путин ответит за вмешательства в американские выборы, которые якобы совершала Москва. Также Байден высказал оскорбления лично в адрес главы РФ.

Кроме того, Вашингтон неоднократно заявлял, что продолжит вводить санкции против российского проекта «Северный поток — 2».