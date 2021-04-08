Bloomberg: российских дипломатов могут выдворить из США

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов из страны и введения новых санкций в ответ на приписываемые России враждебные действия. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

По их информации, администрация Белого дома завершила изучение предполагаемых «правонарушений» со стороны России, включая якобы вмешательство в выборы и кибератаку на правительственные учреждения с помощью программы Solar Winds.

Согласно данным источников, среди потенциальных ответных мер рассматриваются санкции против отдельных лиц и организаций в РФ, а также «высылка российских сотрудников разведки», которые, по версии Вашингтона, могут находиться в США «под дипломатическим прикрытием».

Как заявил один из собеседников агентства, ответные шаги американской стороны будут, вероятно, включать в себя санкции, в том числе санкции в отношении людей, близких к президенту России Владимиру Путину, а также против органов, которые связаны с вмешательством в выборы.

В среду, 7 апреля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США в течение несколько дней ответят на кибератаку и другие действия, к которым причастна Россия.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал «очередным огульным обвинением» заявления США о кибератаке SolarWinds, к которой якобы причастна Россия.

Издание NYT писало, что в ближайшие три недели Соединенные Штаты планируют провести кибератаки на российские сети в качестве ответа на атаку на программное обеспечение компании SolarWinds, в которой американская сторона подозревает Россию.

Ранее Белый дом обвинил россиян в хакерской атаке с использованием софта компании SolarWinds на девять американских федеральных ведомств и более чем 100 предприятий частного сектора.