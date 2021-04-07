Премьер Канады заверил Зеленского в поддержке Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что поддержка государством Украины остается непоколебимой. Об этом премьер заявил на странице в Twitter после разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Спасибо за звонок, Владимир — всегда приятно... работать над построением прочного партнерства между нашими странами», — написал Трюдо.

Премьер Канады заверил, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины не поколеблется. В своей публикации Зеленский благодарил Трюдо за поддержку Украины в «трудное время». Украинский лидер позвал премьер-министра на саммит «Крымской платформы», который пройдет 23 августа. В нем запланировано участие лидеров иностранных государств.

Ранее Зеленский призвал увеличить число канадских военных инструкторов на Украине. Украинский глава сказал о стремлении Киева к получению плана действий относительно членства в Североатлантическом альянсе.