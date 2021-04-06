Члены делегации Зеленского нарушили этикет во время визита в Катар

Делегацию президента Украины Владимира Зеленского уличили в грубом нарушении правил этикета во время встречи с руководством Катара. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

СМИ отмечает, что во время мероприятия глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели, закинув ногу на ногу, демонстрируя подошвы своей обуви.

«Нельзя сидеть, положив ногу на ногу. Ноги считаются нечистыми, поэтому-то, сидя, нельзя показывать подошвы обуви. То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения», — подчеркнул эксперт по арабским странам, дипломат Андрей Романюк.

Кроме того, он добавил, что девушка из состава делегации Украины также нарушила правила этикета, так как на таких мероприятиях принято чтобы женщина надевала длинную юбку или брючный костюм.

Фотографии были удалены с сайта офиса президента Украины после реакции в социальных сетях и СМИ.

Ранее британские СМИ рассказали об примере того, с каким пренебрежением герцогиня Сасекская Меган Маркл относится к аристократическим традициям. Супруга принца Гарри игнорирует одно из самых важных правил этикета и это привело к тому, что ее и принца Гарри практически перестали приглашать на званые ужины.