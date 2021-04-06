Пашинян назвал отношения с РФ приоритетом руководства Армении

Отношения с Россией были и будут приоритетом армянского правительства. Такое заявление в преддверии визита в Москву и запланированной на 7 апреля встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РИА «Новости».

Он также выразил уверенность, что и в дальнейшем «армяно-российские союзнические отношения во всех сферах будут развиваться на основе взаимного доверия и многовековых дружественных связей между нашими народами».

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