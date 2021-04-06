Делегация Зеленского грубо нарушила этикет в Катаре

Члены делегации президента Украины Владимира Зеленского на встрече с руководством Катара грубо нарушили правила этикета, принятые в арабских странах, сообщает издание «Страна.ua».

Так, глава офиса украинского лидера Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба во время переговоров сидели, закинув ногу на ногу. Таким образом, катарским дипломатам были видны подошвы их обуви, что считается оскорблением и демонстрацией неуважения.

Изначально фотография с встречи была опубликована офисом президента Украины, на ней было видно лицо Ермака, Кулебу на снимке «опознали» по обуви. Впоследствии снимок был удален с сайта и из социальных сетей офиса Зеленского.

«Нельзя сидеть, положив ногу на ногу <...> нечистыми считаются ноги, поэтому-то, сидя, нельзя показывать подошвы обуви. То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения», – пояснил эксперт по арабским странам, дипломат Андрей Романюк.

Как рассказал изданию журналист Al Jazeera Али-Хассан Аль-Моссламани, в Катаре обратили внимание на поведение представителей Украины и сочли его непристойным. При этом журналист выразил мнение, что произошедший казус не повлияет на выгодное для Катара двустороннее сотрудничество.