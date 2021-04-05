Путин и Пашинян обсудят Карабах и интеграцию

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Москве в среду, 7 апреля, для обсуждения проблем в Нагорном Карабахе и интеграционных процессов между двумя странами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Седьмого апреля в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности, в контексте восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе», — указано в сообщении пресс-службы.

Обсуждение интеграционных процессов коснется темы перспектив взаимодействия России и Армении на евразийском пространстве.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

Спустя несколько попыток заключения перемирия 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.