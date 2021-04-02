В Кремле изучают приглашение Путина на саммит по климату

Приглашение президенту России Владимиру Путину на саммит по климату, который организуют США, было получено. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он рассказал, что детали по этому мероприятию пока отсутствуют. По словам представителя Кремля, российская сторона по дипломатическим каналам пытается выяснить детали о том, как будет происходить саммит, а также другие подробности.

До этого Песков заявил, что данное приглашение будет рассмотрено в соответствующем порядке.

26 марта стало известно, что президент США Джо Байден пригласил российского коллегу Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина на встречу по теме климата.

Всего на данное мероприятие были приглашены лидеры 40 государств, саммит пройдет в дистанционном формате 22-23 апреля.