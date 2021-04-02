Пушков оценил заявление США о гарантиях Киеву при конфликте с Россией

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление США о предоставлении гарантий Украине в случае конфликта с Россией. Об этом он написал в своем Telegram.

Он подчеркнул, что подобные заявления со стороны Вашингтона могут значить что угодно от новых ограничительных мер до поставок оружия.

«Что бы это ни означало, Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса», — написал Пушков.

Однако сенатор отметил, что заявивший о гарантиях глава Пентагона Ллойд Остин не подразумевал «прямого военного вмешательства на стороне Украины», поскольку это было бы «полным безумием».

Ранее стало известно, что США предоставили Украине гарантии поддержки в случае конфликта с Москвой.