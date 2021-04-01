Путин обсудил с саудовским кронпринцем «зеленую» энергетику и климат

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

«Особое внимание уделено перспективам взаимодействия по проблематике глобального изменения климата и защиты окружающей среды, включая «зеленую» энергетику», – указано в сообщении.

В частности, саудовский принц рассказал российскому лидеру об экологических инициативах Эр-Рияда, направленных на сокращение выбросов парниковых газов в ближневосточном регионе, озеленение территорий и увеличение доли возобновляемых источников энергии.

Глава России в свою очередь отметил актуальность подобных инициатив и рассказал об усилиях, предпринимаемых российскими властями в природоохранной сфере.

Ранее стало известно, что Россия планирует подписать соглашение о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией. Российское правительство предписало Минобороны и Министерству иностранных дел провести переговоры с Эр-Риядом, итогом которых должно стать подписание соглашения.