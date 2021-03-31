В Кремле прокомментировали переговоры Путина с Меркель и Макроном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Он ответил на вопрос, могла ли Москва в ходе переговоров обозначить Европе «красную линию».

«Нет, это не так. Все красные линии хорошо известны. Речь шла о безальтернативности выполнения Минских договоренностей. Проблемная ситуация сейчас в связи с их невыполнением. Весьма детально обменялись лидеры мнениями», — сказал Песков.

Накануне в рамках этих переговоров лидеры стран обсудили борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, ситуацию на востоке Украины и в Белоруссии, а также ядерную сделку с Ираном и восстановление отношений с Европейским союзом.

Меркель и Макрон подтвердили безальтернативность Минских соглашений, а Путин выразил европейским лидерам серьезную озабоченность отказом Киева соблюдать прекращение огня.