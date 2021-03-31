Лавров сообщил о проведении Россией консультаций по встрече лидеров «пятерки» СБ ООН

Россия в настоящее время ведет консультации с постоянными членами Совета безопасности ООН о проведении встречи лидеров этих государств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 31 марта, во время выступления на ближневосточной конференции клуба «Валдай» и Института востоковедения РАН, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «пятерка» (постоянные члены СБ ООН: Россия, США, Великобритания, Франция и Китай) играет очень важную роль.

Дипломат напомнил, что ранее российский лидер Владимир Путин выдвинул инициативу проведения саммита «пятерки», где Россия рассчитывает обсудить не столько какой-то конкретный кризис, сколько предназначение СБ ООН в международной политике.

Министр отметил, что пандемия коронавируса не позволила устроить встречу в прошлом году несмотря на то, что прозвучала поддержка со стороны Китая, Франции и Великобритании.

«Мы сейчас думаем, как эту идею реализовать. Проводим консультации с нашими партнерами. Надеюсь, что такой разговор состоится. Он действительно важен», — сказал Лавров.

Он также добавил, что консенсус в Совете безопасности ООН почти всегда отражает консенсус всех стран.