Hill: 27 организаций в США призвали Байдена к диалогу с РФ

В США 27 организаций призвали американского президента Джо Байдена начать «конструктивные двусторонние переговоры» с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, они раскритиковали высказывания главы Белого дома в адрес российского лидера. Совместное письмо организаций приводит газета The Hill.

Авторы письма указали, что национальные организации, которые выступают за дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир, «глубоко встревожены» недавним негативным обменом мнениями между главами двух государств, «у которых в арсеналах находится более 90% ядерных боеголовок мира».

Они также обратились к администрации Байдена с призывом «усиленно вести переговоры по ядерным вооружениям» с правительством РФ.

Обратившиеся также заявили, что американскому лидеру необходимо выполнить взятое на себя обязательство, согласно которому дипломатия находится в центре внешней политики США. Кроме того, они призвали главу Соединенных Штатов к «конструктивным двусторонним переговорам», направленным на устранение угрозы гонки ядерных вооружений.

«Рядовые члены прогрессивной базы Демократической партии не заинтересованы в воинственной внешней политике в отношении Путина или России», — подчеркнул в этом заявлении руководитель организации «Прогрессивные демократы Америки» Алан Мински.

В числе подписантов присутствуют левые организации. Среди них — «Справедливые демократы», «Синяя Америка», «Требуем прогресса», «Наша революция» и «Прогрессивные демократы Америки».

В интервью ABC News 17 марта президент США Джо Байден пригрозил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также глава Соединенных Штатов допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги. В том числе ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

18 марта в ответ на высказанные американским лидером слова президент России Владимир Путин пожелал ему здоровья и напомнил поговорку «кто обзывается, сам так называется». Также глава РФ предложил Байдену провести в ближайшие дни «прямой, честный разговор» в формате онлайн.