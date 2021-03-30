Путин провел переговоры с Меркель и Макроном

Президент России Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В рамках этих переговоров лидеры стран обсудили текущую повестку дня: борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, ситуацию на востоке Украины и в Белоруссии, а также ядерную сделку с Ираном, восстановление отношений с Европейским союзом и дело Алексея Навального.

Меркель и Макрон подтвердили безальтернативность Минских соглашений, а Путин выразил европейским лидерам серьезную озабоченность отказом Киева соблюдать прекращение огня.

Все участники переговоров высказались за сохранение и реализацию совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной сделке с Ираном, в которой участвуют Россия, Франция и Германия.

По делу Алексея Навального Путин разъяснил Макрону и Меркель объективные обстоятельства уголовного преследования.

Также Путин заявил, что Россия готова восстановить нормальное взаимодействие с ЕС, если к этому будет проявлена заинтересованность.

Кроме того лидеры стран констатировали соблюдение перемирия в Ливии, а также установили, что в Сирии главным вопросом остается предоставление гуманитарной помощи населению.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.