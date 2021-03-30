Песков рассказал о домашних животных Путина

Домашние животные остаются в жизни российского президента Владимира Путина, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Они (домашние животные. – прим. «Газеты.Ru») сейчас гораздо менее публичные, поэтому мне бы не хотелось про них рассказывать <...> Но, конечно, домашние животные остаются в жизни президента», – заявил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что известного лабрадора главы государства по кличке Конни «уже давно нет». При этом он подчеркнул, что никогда не видел у Путина кошек.

В ходе интервью Песков также рассказал о главном хобби Путина.

Зарубежные политики неоднократно дарили российскому лидеру собак. В частности, президент Сербии Александр Вучич вручил Путину щенка югославской овчарки, глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил президенту России алабая, а губернатор японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ прислал Путину щенка породы акита-ину.