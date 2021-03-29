Украина отвергла переговоры в «нормандском формате» без участия Зеленского

В Министерстве иностранных дел Украины исключили возможность того, что переговоры лидеров стран-членов «нормандской четверки» по Донбассу пройдут без участия украинского президента Владимира Зеленского. Такое заявление сделал спикер МИДа страны Олег Николенко в беседе с «Европейской правдой».

«Наша позиция — ничего об Украине без Украины», — подчеркнул он, комментируя сообщения о подготовке видеоконференции глав Франции, Германии и России.

По его словам, украинская сторона убеждена, что лишь в полном, а не сокращенном составе «нормандской четверки» можно добиться сдвигов в ключевых вопросах мирного урегулирования в Донбассе, «прежде всего обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня».

В понедельник, 29 марта, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции не состоялась.

Как сообщалось, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у президента РФ Владимира Путина пока нет в планах разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее Песков заявил, что в графике Путина на данный момент отсутствует встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата».

До этого глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на апрель запланирована встреча лидеров стран в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция) по урегулированию конфликта в Донбассе.