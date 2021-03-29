В Кремле рассказали об организации видеоконференции между Путиным, Меркель и Макроном

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день продолжаются согласования проведения совместной видеоконференции президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

«Мы продолжаем согласования с Берлином и Парижем, когда будут итоги, мы проинформируем. Тема Донбасса так или иначе будет фигурировать на повестке дня, но это не единственная тема», — отметил он.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции не состоялась. Он не привел дальнейших деталей журналистам.

29 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у президента России Владимира Путина пока нет в планах разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.