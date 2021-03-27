Путин рассказал о подготовке к побочным симптомам после вакцинации

Президент России Владимир Путин признался, что готовился к возможному появлению побочных симптомов после вакцинации от коронавируса нового типа. Об этом он рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Фрагмент выпуска опубликован на сайте канала.

«Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник», – заявил глава государства.

23 марта российский президент Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса, процедура прошла без камер. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили.

Впоследствии Путин заявил, что в зависимости от результатов вакцинации планирует расширить географию рабочих поездок.