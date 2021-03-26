AP: Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату

Президент США Джо Байден направил приглашение российскому коллеге Владимиру Путину для участия в переговорах по климату. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Кроме того, американский лидер пригласил для участия в мероприятии председателя Китая Си Цзиньпина.

При этом собеседник агентства не раскрыл детали ожидаемых переговоров.

Официальные представители администрации президента США также не прокомментировали эту информацию.

Ранее Байден сравнил Си Цзиньпина с Путиным.