AP: Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату
Ника Пикекатлет
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Президент США Джо Байден направил приглашение российскому коллеге Владимиру Путину для участия в переговорах по климату. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Кроме того, американский лидер пригласил для участия в мероприятии председателя Китая Си Цзиньпина.
При этом собеседник агентства не раскрыл детали ожидаемых переговоров.
Официальные представители администрации президента США также не прокомментировали эту информацию.
Ранее Байден сравнил Си Цзиньпина с Путиным.
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