Макрон заявил о «мировой войне нового типа» из-за вакцин от COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС заявил, что Европа столкнулась с новым типом мировой войны, связанным с вакцинацией, в частности из-за действий России и Китая. Об этом сообщает Le Figaro.

«Мы столкнулись с мировой войной нового типа, имея дело с действиями России и Китая, пытающихся через поставки вакцин получить влияние», — отметил он.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что Европе необходимо стать более самостоятельной в вопросе производства вакцин от коронавирусной инфекции.

«Мы создали возможность производить (вакцину). Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения», — добавил он.

По его словам главы государства, у Европы существует настоящая стратегия вакцинации. Кроме того, в ЕС разработали комплексную промышленную политику, которая будет способствовать во второй половине текущего года выходу производства на новый уровень, около 2-3 млрд доз препарата в год.

Ранее Макрон сообщил, что Европа планирует стать крупнейшим производителем вакцин от коронавируса нового типа к лету текущего года.