Лавров заявил, что Китай вместе с РФ должен отстаивать принципы Устава ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Пекину вместе с Москвой следует отстаивать принципы принципы международного права и Устава ООН, которые игнорирует Запад, передает РИА «Новости».

Дипломат во время переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И заявил, что «ситуация в мире проще не становится».

По словам Лаврова, западные коллеги пытаются «всеми правдами и неправдами обеспечить свое доминирование, игнорируя объективный ход истории, в соответствии с которым формируется многополярное мироустройство».

«Нам нужно мобилизовывать единомышленников в отстаивании справедливости, в отстаивании принципов Устава ООН, которые, как я уже говорил, наши западные коллеги все вообще игнорируют и пытаются изобретать свои собственные правила, которые потом навязываются всем остальным», — сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства также сообщил, что президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин планируют сделать совместное заявление по случаю 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«Я полностью разделяю ваш настрой, чтобы мы и дальше использовали сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами для укрепления позиций наших стран на мировой арене в полном соответствии с принципами международного права и Устава ООН», — добавил Лавров в ходе переговоров со своим китайским коллегой.

Ранее сообщалось, что РФ и Китай договорились об автоматическом продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.