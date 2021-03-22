Боррель: Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом

Министры иностранных дел стран Евросоюза полагают, что Москва взяла курс на конфронтацию с Брюсселем. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

«Министры подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией. Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом», — сказал он.

Другие принципы подразумевают следование Минским соглашениям, тесные контакты Европы со странами СНГ и противостояние Кремлю даже при сотрудничестве в некоторых сферах.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в беседе с президентом России Владимиром Путиным рассказал, при каких условиях улучшатся отношения Брюсселя и Москвы.

До этого Путин и Мишель провели телефонные переговоры. Российский президент отметил неудовлетворительное состояние связей между Россией и Евросоюзом, которое сложилось из-за «неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров».