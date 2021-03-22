Путин созвонился с председателем Евросовета

Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель провели телефонные переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Звонок состоялся в преддверии заседания Евросовета, который запланирован на 25-26 марта, для обсуждения отношений России и Евросоюза.

«Шарль Мишель затронул ряд вопросов, касающихся нынешнего положения дел и перспектив диалога между Москвой и Брюсселем», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин отметил неудовлетворительное состояние связей между Россией и Евросоюзом, которое сложилось из-за «неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров». Россия подчеркнула готовность восстановить нормальный деполитизированный формат взаимодействия с Евросоюзом при наличии встречной заинтересованности.

Также политики обсудили борьбу с коронавирусом, в том числе возможное использование российской вакцины «Спутник V» внутри Евросоюза, ситуацию на Украине и в Белоруссии, а также другие актуальные темы.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что двери ЕС для вакцины «Спутник V» не закрыты.