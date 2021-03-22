Лавров рассказал о «санкционных инстинктах» Запада

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и западные страны разучились использовать классическую дипломатию. Об этом он рассказал в интервью китайским СМИ, текст которого приводится на сайте внешнеполитического ведомства.

По его словам, эти участники используют на международной арене единственный инструмент — санкции. При этом он добавил, что таким методом Запад стремится добиться от других участников внешнеполитических процессов «признания ошибок».

Министр подчеркнул, что новая американская администрация во главе с президентом США Джо Байденом руководствуется теми же «санкционными инстинктами».

«Как только наши западные партнеры, которые такими методами пользуются, встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям», — сказал Лавров.

Глава ведомства указал на то, что дипломатические ценности в своей дипломатии продвигают Россия и Китай.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в арсенале западных лидеров появилась фриковая дипломатия.