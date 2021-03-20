Бывший премьер Украины сравнил страну с фашистской Германией

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров нашел у страны сходство с фашистской Германией. Об этом он заявил после того, как в отношении него и других чиновников ввели санкции, пишет РБК.

По слова экс-главы кабмина, в настоящее время на Украине осуществляется «зачистка политического поля». «Фактически — превращение в фашистскую Германию», — заявил Азаров.

По его словам, решение о применении санкций носит неконституционный характер, оно основано на политическом преследовании оппонентов. Азаров отметил, что не получал никакого документального подтверждения о том, что против него ввели санкции. Об этом решении было объявлено «на одном украинском канале», указал он.

Политик считает происходящее несудебной расправой и пожаловался на то, что киевские власти делают все, чтобы он не вернулся на Украину.

До этого Азаров заявил, что Украина является беднейшей страной в Европе.

Азаров был главой украинского правительства с марта 2010-го по январь 2014 года. Он был одним из основателей и экс-главой Партии регионов. Политик неоднократно критиковал активистов Евромайдана, называя их террористами, подвергал критике планы евроинтеграции Украины. После отставки ему пришлось уехать из Украины в Австрию. В 2015 году Азаров создал Комитет спасения Украины.