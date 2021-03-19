Трамп-младший назвал слабостью отказ Байдена от разговора с Путиным

Дональд Трамп-младший заявил, что отказ президента США Джозефа Байдена от предложение российского коллеги Владимира Путина провести разговор в «прямом эфире» проявлением слабости США. Об этом он пишет у себя в Twitter.

«Путин вызвал Джо Байдена на дебаты в прямом эфире без заранее подготовленного сценария. Весь мир знает, что у нас нет лидера на самом верху», — говорится в сообщении.

Трамп-младший также выразил сомнение, что Баден готов к такой дискуссии.

Ранее Путин предложил провести разговор с Байденом в «прямом эфире». По его словам, дискуссия между главами государств могла бы пройти в пятницу или в понедельник, 22 марта. Он подчеркнул, что такой формат был бы интересен как для России и США, так и для иностранных государств. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что президент США в пятницу будет находиться с делами в Джорджии.