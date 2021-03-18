Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

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Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня... Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил крымских жителей с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией, передает РИА «Новости».

Глава государства сделал это во время встречи с представителями общественности полуострова и Севастополя, которая проходила в формате видеосвязи.

«Я очень рад всех вас приветствовать и, конечно, поздравить с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — сказал Путин.

Он отметил, что данный праздник для страны и всех ее жителей — «большой, огромной России».

Российский лидер также назвал дату воссоединения без преувеличения исторической.

Ранее Путин объяснил, как Крым оказался в России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.