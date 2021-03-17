Байден заявил, что Путин «заплатит» за вмешательство в выборы США

Президент США Джо Байден заявил, что глава России Владимир Путин «заплатит» якобы за вмешательство в выборы США 2020 года.

Во вторник главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорилось, что Путин прилагал большие усилия, чтобы «запятнать» кандидатуру Байдена в ходе президентской гонки.

По словам американского лидера, президент России «заплатит» за подобные действия. Байден напомнил, что они с Путиным созвонились в конце января и между ними состоялась долгая беседа.

«В начале разговора я сказал: я знаю вас, и вы знаете меня. Если я докажу, что это произошло (вмешательство России в выборы США 2020 года. — «Газета.Ru»), то будьте готовы», — заявил глава США в интервью ABC.

При этом Бейден не стал вдаваться в подробности, какие санкции применит в случае подтверждения вмешательства в выборы.

Ранее в Кремле ответили на утверждение Вашингтона о том, что Россия могла повлиять на итоги президентских выборов в США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал доклад неправильным и бездоказательным.