Глава ДНР ожидает, что полмиллиона жителей Донбасса получат гражданство РФ
Антон Демидов
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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью «Парламентской газете», что уже свыше 224 тысяч жителей республики получили гражданство России в упрощенном порядке.
Он заявил, что к сентябрю текущего года в самопровозглашенных ЛНР и ДНР будет проживать более полумиллиона людей с российскими паспортами.
По словам политика, такая цифра ожидается при нынешних темпах выдачи этих документов.
Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении гражданства жителями ЛНР и ДНР.
Ранее стало известно, что власти Украины решили больше не признавать часть российских паспортов.
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