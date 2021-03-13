Экс-вице-президент США Пенс стал дедушкой
Ника Пикекатлет
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Бывший вице-президент США Майкл Пенс стал дедушкой. Об этом в своем Twitter сообщила его жена Карен.
По ее словам, на свет появилась девочка.
«Очень рада объявить о прибытии нашей первой внучки Эйвери Грейс Пенс», — написала Карен.
Она уточнила, что родителями ребенка стал их сын Майкл и его супруга. При этом она не уточнила точную дату рождения внучки.
В публикации также содержатся совместные кадры Карен, Майкла и новорожденной.
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