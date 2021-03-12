В Сербии кампанию против «Спутника V» считают обреченной на провал
Глава межправительственного комитета по сотрудничеству Сербии с Россией Ненад Попович заявил, что информационная кампания против вакцины от COVID-19 «Спутник V» обречена на провал. Об этом сообщает ТАСС.
«Те, кто готов нападать на вакцину, спасающую жизни в борьбе с коронавирусом, встают на сторону вируса и действуют против здоровья и жизней людей. Это кампания, которая на самом старте обречена на провал. Россия выйдет из этого еще более сильной», — сообщил он.
Попович добавил, что Россия показала превосходство своей науки и свою способность быстро реагировать на кризисы созданием «Спутник V».
«Поэтому меня не удивляет, что отдельные лоббисты в мире намереваются провести негативную информационную кампанию против российской вакцины», — сказал Попович.
Ранее сообщалось, что США и их союзники планируют масштабную информационную кампанию против российской вакцины «Спутник V».