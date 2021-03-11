Песков заявил, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию в очном формате
Катерина Медведева
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию, как ожидается, пройдет в очном формате. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы готовимся к очному формату», — сказал он.
Ранее Путин объявил о начале подготовки послания к Федеральному собранию. При этом дата послания пока неизвестна.
В 2020 году президент обращался с посланием к Федеральному собранию 15 января.
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