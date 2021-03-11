Песков заявил, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию в очном формате

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию, как ожидается, пройдет в очном формате. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы готовимся к очному формату», — сказал он.

Ранее Путин объявил о начале подготовки послания к Федеральному собранию. При этом дата послания пока неизвестна.

В 2020 году президент обращался с посланием к Федеральному собранию 15 января.