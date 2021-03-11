Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение по четырем статьям
Супругу лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета республики.
Так, Тихановский обвиняется в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе Центрального исполнительного комитета, а также организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Согласно законодательству Белоруссии, обвиняемому может грозить до 15 лет тюремного заключения.
В настоящее время Сергей Тихановский находится в СИЗО.
В декабре прошлого года Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против лидеров оппозиции Светланы Тихановской и других лидеров оппозиции, входящих в так называемый Координационный совет. Противникам Лукашенко вменяются экстремизм и заговор с целью госпереворота.