Путин назначил чрезвычайного посла РФ в Канаде

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин назначил нового чрезвычайного и полномочного посла России в Канаде.

«Назначить Степанова Олега Чрезвычайным и Полномочным послом», — говорится в указе на портале правовой информации.

Документ о назначении Степанова был опубликован 9 марта.

По данным на официальном сайте МИД РФ, с 24 октября 2014 года эту должность занимал Александр Дарчиев.

На прошлой неделе Путин назначил нового посла в Узбекистане.