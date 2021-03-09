Путин назначил чрезвычайного посла РФ в Канаде
Ник Пригоров
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Президент РФ Владимир Путин назначил нового чрезвычайного и полномочного посла России в Канаде.
«Назначить Степанова Олега Чрезвычайным и Полномочным послом», — говорится в указе на портале правовой информации.
Документ о назначении Степанова был опубликован 9 марта.
По данным на официальном сайте МИД РФ, с 24 октября 2014 года эту должность занимал Александр Дарчиев.
На прошлой неделе Путин назначил нового посла в Узбекистане.